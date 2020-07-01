Челябинск, , 15:27 — REGNUM Член Совета Федерации от Челябинской области Олег Цепкин проголосовал по изменению Конституции. Об этом он написал в Facebook.

Голос он отдал на участке № 1199 в городе Сатке утром 1 июля. По его словам, процедура голосования безопасна. На участке были соблюдены все необходимые санитарно-эпидемиологические требования. У голосующих измеряют температуру, выдают им пакет с одноразовой ручкой и маской и т.д.

«Отдал свой голос за суверенитет и независимость страны, социальные гарантии, защиту человека труда, защиту окружающей среды и сохранение природного богатства, адресную социальную поддержку граждан, доступную и качественную медицинскую помощь, семейные ценности, ежегодную индексацию пенсий и пособий», — отметил Цепкин. И призвал всех жителей Южного Урала и всей России исполнить свой гражданский долг, прийти на участки и высказать своё отношение к вносимым поправкам в Конституцию.

Отметим, участки в регионе закроются в 20:00 по местному времени (18:00 мск). Как сообщало ИА REGNUM, голосование по поправкам идёт с 25 июня. В Челябинской области оно идёт без нарушений. К 15:00 явка составила 58,15%. Своё отношение к изменениям выразили уже более полутора миллионов жителей региона.