Берлин, , 15:19 — REGNUM

Основными вопросами в период председательства Германии в Евросоюзе будут преодоление последствий коронакризиса, выход Великобритании из ЕС, отношения Евросоюза и США, ряд других тем, и в странах Евросоюза не без оснований рассчитывают, что председательство Германии будет успешным, отметил в среду, 1 июля, обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Германия будет председательствовать в ЕС с июля по декабрь 2020 года.

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«Германское председательство в ЕС станет председательством крупнейшей экономики Европы. Все — и внутри Германии, и в других странах ЕС — рассчитывают, что оно будет успешным. Тем более что Европейскую комиссию, исполнительный орган ЕС, в настоящее время возглавляет тоже немка Урсула фон Дер Ляйен, состоящая с Ангелой Меркель в одной партии — Христианско-демократическом союзе.

Важнейшей для Европы задачей сейчас является обеспечение скорейшего выхода из коронакризиса, спасение сильно пострадавшей экономики, восстановление разрушенной (правда, не только коронакризисом) сплочённости. С этой целью, напомню, ещё 18 мая Ангела Меркель и Эммануэль Макрон объявили о создании специального фонда в размере 500 млрд евро.

Вообще, надо сказать, что, когда мы говорим о германском председательстве в ЕС, речь идёт в значительной степени о германо-французском председательстве: Берлин и Париж всё более плотно координируют свою политику в ЕС, приближаясь, по сути дела, к созданию некоего «союзного государства» в качестве его ядра. Точно то же самое в смысле проведения ими единой политики, кстати говоря, происходит и в мировых делах, прежде всего в ООН, где Германия и Франция плотно сотрудничают в Совете Безопасности и не только в нём.

Уходящей, но всё ещё немаловажной темой германского председательства остаётся не окончательно оформленный в договорном плане выход Великобритании из ЕС, и Берлину придётся попытаться помочь сторонам выйти на взаимоприемлемые договорённости. Вряд ли это, однако, получится, поскольку обе стороны противоположным образом оценивают здесь свои и чужие выгоды — особенно в том, что касается главного: режима свободной торговли.

На подходах к взаимоотношениям ЕС и США неизбежно скажется американское давление на Берлин по «Северному потоку — 2». Можно было бы ожидать, что оно приведёт к интенсификации отношений с Китаем, но этого не произойдёт: в Европе наблюдается нарастающая настороженность по поводу проводимой Пекином политики.