Москва, , 15:15 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что не все решения по Сирийской Арабской Республике на сегодняшний день удалось реализовать, однако усилия России и Турции приносят ощутимые результаты. Об этом российский лидер сказал сегодня, 1 июля, в ходе видеоконференции России, Ирана и Турции по сирийскому урегулированию.

Путин подчеркнул, что Россия продолжает работа с турецкими друзьями по ситуации в Идлибе для реализации достигнутых договоренностей Сочинского меморандума от 17 сентября 2018 года и дополнительного протокола от 5 марта 2020 года.

«Конечно, не все еще задачи решены, не все еще сделано, но предпринимаемые усилия приносят все-таки результат», — сказал Путин.