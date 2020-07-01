Берлин, , 15:06 — REGNUM

Сопротивляясь американскому санкционному диктату, ответственные немецкие политики и бизнесмены идут в правильном направлении и работают на будущее, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 1 июля, комментируя высказывания Герхарда Шрёдера.

Как сообщалось ранее, экс-канцлер Германии и глава комитета акционеров Nord Stream AG заявил, что новые санкции, которые США готовят в связи со строительством газопровода «Северный поток-2» (против компаний из страны-союзника по НАТО и в период экономического кризиса), являются «сознательным расторжением трансатлантического партнерства, нападением на европейскую экономику и недопустимым посягательством на суверенитет ЕС».

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«Называя готовящиеся санкции США против «Северного потока-2» «намеренным расторжением трансатлантического партнерства», бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер одновременно и прав, и не прав. Он прав в том, что действия США противоречат нормальному пониманию союзнических отношений, которые, по идее, должны существовать между членами НАТО. С другой стороны, если говорить о партнёрстве, то американцы любое партнерство — от мелкого бизнеса до большой политики — видят преимущественно так: сильный навязывает свои интересы и свою волю более слабому.

Американцы относятся ко всем другим натовцам, даже к Германии, как к подчинённым партнёрам, своего рода подручным. К тому же здесь, как и везде, проявляется дух американского превосходства. Мол, мы лучше знаем, что нужно вам, Европе, миру.

Хорошо, что по данному вопросу в Германии проводятся открытые парламентские слушания. Шрёдер — это весомая фигура, и от его позиции и европейцам, и американцам отмахнуться не удастся. Сопротивляясь американскому санкционному диктату, ответственные немецкие политики и бизнес идут в правильном направлении, работают на будущее.

Надо сказать, что события последних лет в отношениях Европейского союза и США, кульминацией которых стало американское давление по проблеме снабжения Европы газом, всколыхнули и в Германии, и в Европе в целом понимание отсутствия у них подлинного суверенитета, желание укрепить его. Дело, однако, так запущено, что в близкой перспективе сделать это не получится. Другими словами, Германии и России, скорее всего, удастся достроить «Северный поток-2» и запустить его, но свою дань за это американцы, к сожалению, соберут. В том числе и с нас.