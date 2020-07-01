Тирасполь, , 15:23 — REGNUM Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский вместе с супругой принял участие в голосовании по поправкам к Конституции России, сообщает 1 июля пресс-служба главы республики.

Для голосования лидер Приднестровской Молдавской Республики вместе с супругой прибыл на избирательный участок, расположенный на прицерковной территории храма святого Андрея Первозванного в городе Тирасполь.

Отметив большое число избирателей, прибывших на голосование, Красносельский заявил, что жители республики всегда принимают участие в электоральных процессах РФ, «демонстрируя активную гражданскую позицию и единение с россиянами».

Читайте также: В посольстве РФ в Молдавии проходит голосование по поправкам в Конституцию

Напомним, ранее в посольстве России в Молдавии, а также на Украине (Киев) сообщили об открытии участков для голосования по поправкам к Конституции РФ.