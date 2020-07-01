Берлин, , 15:23 — REGNUM Проект газопровода «Северный поток — 2» является коммерческим и поэтому Германия считает необходимым его реализовать. Об этом 1 июля заявила немецкий канцлер Ангела Меркель, отвечая на вопросы парламентариев.

«Мы думаем, что завершить проект — правильно, и в этом духе мы работаем», — приводит ТАСС слова Меркель.

Также она отметила, что экстерриториальные санкции, которыми угрожает газопроводу Вашингтон, являются не соответствующими пониманию права, существующему в Германии.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что в случае с газопроводом «Северный поток — 2» («СП-2») речь идет уже не о российском, а о европейском проекте, так как в нем задействовано около 120 компаний и реализованы инвестиции на сумму €12 млрд.