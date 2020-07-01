Тбилиси, , 14:55 — REGNUM Парламент Грузии на внеочередном пленарном заседании 1 июля утвердил в первом чтении поправки в Избирательный кодекс, по которым должны пройти парламентские выборы 2020 года.

Законопроект поддержал 91 депутат, против высказались 5 депутатов. Представители фракций «Национального движения» и «Европейской Грузии» в голосовании не участвовали. Они продолжают бойкотировать пленарные заседания и требуют освобождения из заключения соучредителя телеканала «Мтавари архи» Георгия Руруа, который был задержан в ноябре прошлого года по обвинению в незаконном приобретении, ношении и хранении огнестрельного оружия.

Как заявляют авторы законопроекта, он основан на рекомендациях БДИПЧ/ОБСЕ и обеспечивает создание свободной и справедливой среды для проведения выборов.

Изменения касаются формирования и деятельности избирательной администрации, проведения рекламной кампании, распределения эфирного времени, превенции использования административных ресурсов, финансирования партий, гендерных квот и других вопросов.

Законопроект разработан на основании поправок в Конституцию, утвержденных парламентом 29 июня. Согласно этим поправкам, в парламент следующего созыва будут избраны 120 депутатов по пропорциональной системе и 30 депутатов по мажоритарным округам. Для прохождения в парламент установлен 1% барьер, а для формирования парламентского большинства и однопартийного правительства введен 40% порог.

Внесение таких изменений предусмотрено соглашением от 8 марта, которое оппозиция и правящая партия Грузии заключили в резиденции посла США при посредничестве иностранных дипломатов.