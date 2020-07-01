Берлин, , 15:18 — REGNUM В случае с газопроводом «Северный поток — 2» («СП-2») речь идет уже не о российском, а о европейском проекте, так как в нем задействовано около 120 компаний и реализованы инвестиции на сумму €12 млрд. такое мнение 1 июля высказал бывший канцлер Германии Герхард Шредер в ходе публичных слушаний комитета бундестага по экономике и энергетике, которые были посвящены ситуации вокруг строительства газопровода.

Ввиду этого, по мнению экс-канцлера, новые санкции США в отношении «СП-2» «должны быть отклонены как в наших, так и в европейских интересах»

Также Шредер указал, что для того, чтобы вырвать «особо ядовитые зубы» у законопроекта конгресса США, посвященного новым санкциям против газопровода «СП-2» нужна парламентская дискуссия.

«Необходимо использовать парламентскую дискуссию (с американским конгрессом), чтобы вырвать особо ядовитые зубы у этого законопроекта», — отметил он.

Кроме этого, как считает бывший немецкий канцлер, данные санкции являются препятствием для трансатлантического партнерства и ввиду этого Вашингтону необходимо указать на то, что «обращаться таким образом с Европой не в интересах в области безопасности» и для США.

При этом Шредер уточнил, что данная попытка США по вмешательству в энергетическую немецкую политику и что аргумент об угрозах для энергетической безопасности Европе от «СП-2» является неверным.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее группа американских сенаторов предложила включить дополнительные санкции в отношении газопровода «Северный поток-2» в проект оборонного бюджета США на 2020−2021 финансовый год.