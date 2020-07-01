Смоленск, , 14:43 — REGNUM 44,61% избирателей приняли участие в общероссийском голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ на 12:00 1 июля, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные системы ГАС «Выборы».

Лидируют по явке Руднянский и Сычевский район, где проголосовали по 68,29% избирателей. Самая низкая явка пока в Ярцевском районе — 32,9%.

В Смоленской области для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации организована работа 785 участковых избирательных комиссий, сформированных на постоянных избирательных участках, и 13 участковых избирательных комиссий, сформированных на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания участников общероссийского голосования. На участках для голосования обеспечены необходимые меры санитарной безопасности.