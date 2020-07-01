Новосибирск, , 14:41 — REGNUM Больше всего избирателей в Новосибирске проголосовало в Ленинском районе — на 15:00 (время местное) 59 тысяч человек (25%). По региону лидируют два района. Об этом сообщают региональные СМИ.

«В Дзержинском районе по данным на 15:00 проголосовало 36 тысяч человек (30% избирателей), в Железнодорожном — 15 тысяч (33%), в Заельцовском — 34 тысячи (29%), в Калининском — 42 тысячи (28%), в Кировском — 41 тысяча (28%), в Ленинском — 59 тысяч (25%), в Октябрьском — 49 тысяч (28%), в Первомайском — 19 тысяч (27%), в Советском — 33 тысячи (32%) и в Центральном — 19 тысяч», — уточняют «Все новости Новосибирской области».

Лидерами по явке по Новосибирской области, по данным СМИ, пока являются Сузунский район (19 691 житель) и Кыштовский район (7388 человек).