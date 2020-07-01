Челябинск, , 14:39 — REGNUM Председатель регионального духовного управления мусульман Челябинской и Курганской области Ринат Раев призвал граждан прийти: на голосование по поправкам к Конституции. Сам он ранее уже исполнил свой гражданский долг.

Руководитель отметил, что сейчас заметно, как устроен курс государственной. «Мы видим стабильность, мир и согласие», — сказал муфтий.

Он также добавил, что поправки в Конституцию поддерживает и призывает всех соотечественников подойти ответственно к голосованию, выполнить свой гражданский долг и проголосовать.

Как сообщало ИА REGNUM, также поправки поддержал митрополит Григорий. Напомним, голосование по изменению Конституции закончится в 20:00 1 июля.