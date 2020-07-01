Орел, , 14:37 — REGNUM 67,7% оставила явка на общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию в Орловской области на 12:00 1 июля, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные ГАС «Выборы».

Лидирует Колпнянский район, где проголосовали более 93% жителей, более 80% избирателей уже проголосовали в Верховском, Знаменском, Новодеревеньковском, Сосковском, Троснянском, Хотынецком, Шаблыкинском районах.

Всего в списки для голосования вошли более 616 тысяч человек. В Орловской области работают 30 территориальных избирательных комиссий, 723 участковые избирательные комиссии, в общей сложности более 7 тысяч членов избирательных комиссий разного уровня.