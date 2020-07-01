Омск, , 14:37 — REGNUM По состоянию на 15:00 по местному времени 1 июля в Омской области явка на голосовании по поправкам к Конституции РФ составила 60,85%. Об этом сообщили в ЦИК РФ.

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, к 15:00 проголосовали 914 847 жителей региона. Явка по сельским районам — 72,66%, в Омске — 52,75%.

Как сообщало ИА REGNUM, к полудню в Омской области, по данным ЦИК РФ, проголосовали 57,85% избирателей.

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