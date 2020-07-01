Владимир, , 14:33 — REGNUM Во Владимирской области по данным на 12:00 1 июля явка избирателей на голосование по изменениям в Конституцию РФ составила 44,81%. Об этом ИА REGNUM сообщает по данным ЦИК.

В регионе до 20:00 работают 985 избирательных участков. Их регулярно дезинфицируют, на входе всем измеряют температуру, также на входе размещены коврики для дезинфекции обуви и санитайзеры для рук, в помещениях нанесена разметка. Всем входящим выдаются одноразовые маски, перчатки и ручки. Паспортные данные сверяются членами избиркома визуально на безопасной дистанции.

По данным облизбиркома, с 25 по 30 июня в области проголосовали 455 тыс. 396 человек.