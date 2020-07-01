Улан-Удэ, , 14:32 — REGNUM В Бурятии по ситуации на 18 часов вечера в голосовании по вопросам внесения поправок в Конституцию приняли участие 62,9% избирателей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

Напомним, сегодня в регионе открыли 837 избирательных участков, большая часть которых образованы в общем порядке. Ещё 23 открыты в местах временного пребывания участников голосования. Участки будут работать до 20 часов вечера.

Напомним, активнее всего голосуют жители Кижингинского и Окинского районов. Наименьшие результаты показывают пока Муйский и Иволгинский районы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бурятии к 15:00 проголосовали почти 61% избирателей