Салехард, , 14:29 — REGNUM На Ямале на голосовании по поправкам к Конституции России активность избирателей к 15:00 (13:00 мск) составила 76,85%. Об этом сообщает региональный избирком.

Всего проголосовали к указанному часу 283 352 ямальцев.

Высокая активность избирателей наблюдается в Красноселькупском районе, где проголосовали 91,81% от общего числа избирателей. В Ямальском районе проголосовали 89,74%, в Приуральском районе — 84,76%, в Тазовском районе — 84,6%, в Шурышкарском районе — 84,16%.

Среди городов по активности лидируют Муравленко с 79,92% проголосовавших от общего числа избирателей, Губкинский — 77, 58%, Лабытнанги — 75,63%, Ноябрьск — 74,18%, Салехард — 74,11%, Новый Уренгой — 72,43%.

Напомним, 1 июля завершается голосование по поправкам к Конституции РФ. Избирательные участки будут работать до 20:00 по местному времени.