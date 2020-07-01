Оренбург, , 14:23 — REGNUM В Оренбургской области к 15:00 по местному времени (13:00 мск) явка граждан на участках для голосования по поправкам к Конституции России составила 68,27%. Свою гражданскую позицию выразили 1 053 142 гражданина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме.

В лидерах по явке Пономаревский район (80,76%), Промышленный и Дзержинский районы Оренбурга (77,33% и 76,46% соответственно), Ленинский район Орска (76,48%), Бугуруслан (76,58%).

Напомним, в регионе работает 1 724 участка для голосования. В период досрочного голосования (с 25 по 30 июня) явка составила 61,9% (954 667 человек).

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