Екатеринбург, , 14:22 — REGNUM Провокаторы пугают жителей Екатеринбурга пандемией COVID-19, чтобы они не голосовали по поправкам к Конституции. Об этом заявил глава Верх-Исетского района Екатеринбурга Андрей Морозов на брифинге.

«Кто-то накануне обзвонил жителей района, в частности, пожилое население», — сказал Морозов.

Жильцам заявляют, что в их подъезде якобы обнаружен случай COVID-19, и нужно оставаться дома и никуда не ходить. Также говорится, что в городе якобы вскоре поднимут в четыре раза тарифы на ЖКХ. Всё это — провокация, отмечают власти.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля в России продолжается голосование по поправкам к Конституции РФ.

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