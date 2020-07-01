Воронеж, , 14:12 — REGNUM 62,39% жителей Воронежской области приняли участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции на 12:00 1 июля, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные системы ГАС «Выборы».

Среди лидеров голосования — Аннинский район, где уже проголосовали почти 90% избирателей. В аутсайдерах — Центральный район Воронежа, где явка чуть превысила 38%.

Как сообщало ИА REGNUM, общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ проходит с 25 июня, основной день голосования — 1 июля. Бюллетень содержит один вопрос: «Поддерживаете ли вы поправки в Конституцию РФ?».