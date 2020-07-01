Минск, , 14:49 — REGNUM В штабах кандидатов в президенты Белоруссии Валерия Цепкало и Виктора Бабарико обжалуют решение территориальных комиссии, признавших недействительными десятки тысяч подписей в поддержку выдвижения указанных претендентов в кандидаты на должность президента Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе штаба Виктора Бабарико, а также заявил сам Валерий Цепкало в интервью порталу TUT.BY.

По информации пресс-службы штаба Виктора Бабарико, который в данный момент находится в заключении, от имени его штаба в одиннадцать районных комиссий были поданы жалобы.

Отметим, ранее штаб Виктора Бабарико сообщал, что в территориальные комиссии были поданы 365 тысяч подписей в его поддержку. В то время, как Центральная избирательная комиссия признала достоверными лишь 165 744 собранных в его поддержку подписей.

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В свою очередь штабом Валерия Цепкало были подготовлены запросы в областные избирательные комиссии, которые должны предоставить штабу акты отбраковки подписей.

Напомним, по данным центральной избирательной комиссии, Цепкало якобы не набрал необходимые сто тысяч подписей для регистрации его в качестве кандидата в президенты Белоруссии. По утверждению комиссии, в поддержку Цепкало признаны действительными лишь 75 249 подписей.