Пермь, , 14:07 — REGNUM В Пермском крае процедура голосования по поправкам к Конституции России проходит спокойно, без нарушений. В крайизбирком по состоянию на 16:00 по местному времени (14:00 мск) не поступило ни одной жалобы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Избирательной комиссии Прикамья.

На территории региона работает 1 780 участков для голосования. За процессом наблюдают более 8 тысяч представителей краевой Общественной палаты.

Напомним, к полудню 1 июля в Прикамье проголосовало 826 586 человек. Явка составила 41,36%.