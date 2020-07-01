Приштина, , 17:35 — REGNUM Визит премьер-министра Албании Эди Рамы в Косово, пробывшего в братской республике 29−20 июня, имел целью продемонстрировать стремление к консолидации усилий Тираны и Приштины после вызова президента самопровозглашенного Косово и бывшего лидера УЧК (алб. Освободительной армии Косово) Хашима Тачи в Гаагу. С этой целью политик провел встречи с лидерами политических партий, президентом и спикером парламента Косово.

Рамуш Харадинай и Эди Рама Facebook.com/edirama.al

Однако для того, чтобы примерить на себя роль национального объединителя, политику пришлось пойти на уступки: глава Альянса за будущее Косово Рамуш Харадинай 29 июня в эфире телепередачи Debat Plus отказался встречаться с Рамой в связи с тем, что последний подал на него иск в суд за клевету.

На следующий же день политик заявил о намерении публично отказаться от иска в отношении Харадиная. По его словам, иск «мелок для него» по сравнению с необходимостью объединить всех. Рама подчеркнул, что Харадинай в первую очередь не политик, а историческая личность, чей авторитет важен в настоящее время.

Ранее Рама подал иск в мировой суд Приштины в связи с обвинениями Харадиная в том, что тот одобряет обмен территориями между Косово и Сербией.

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