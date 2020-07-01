Тула, , 14:06 — REGNUM 65,41% избирателей Тульской области приняли участие в общероссийском голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию на 12:00 1 июля, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные системы ГАС «Выборы».

Активнее всего голосуют жители Каменского района — там на участки уже пришли 78% избирателей.

Отметим, что за пять первых дней голосования в Тульской области проголосовали 54,75%. Наибольшую активность проявляют жители Плавского (68,21%), Дубенского (66,83%), Суворовского (66,27%) районов.