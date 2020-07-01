Тверь, , 14:00 — REGNUM 44,86% избирателей приняли участие в общероссийском голосовании по вопросу изменений в Конституцию на 12:00 1 июля, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные системы ГАС «Выборы».

Лидирует по явке Андреапольский район — там проголосовали 85,49% жителей, меньше всего явка пока в Заволжском районе Твери — чуть более 30%.

Голосование 1 июля проходит на 1155 участках для голосования на территории 11 городских, 9 муниципальных округов и 22 районов Тверской области и на 27 участках в местах временного пребывания граждан. С 25 по 30 июня 2020 года голосования проводилось как на участках для голосования, так и по месту жительства, на предприятиях и в организациях, на придомовых территориях.