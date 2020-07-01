Москва, , 15:06 — REGNUM 1 июля во всех регионах России проходит общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию.

Голосование по поправкам к Конституции РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Геннадий Зюганов голосует по поправкам к Конституции Дарья Антонова © ИА REGNUM

В Москве с 8:00 открыты 3608 избирательных участков, за ходом голосования на них следят более 20 тысяч наблюдателей. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора по профилактике заражения коронавирусной инфекцией, на всех избирательных участках осуществляется обязательный температурный контроль, на входе граждане могут бесплатно получить средства индивидуальной защиты, все участки оснащены санитайзерами. Помещение для голосование должно быть достаточно просторным для соблюдения дистанции между людьми.

Голосование по поправкам к Конституции РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Проголосовать можно было в течение семи дней, начиная с 25 июня. В Москве и Нижегородской области была доступна услуга электронного голосования. В столице онлайн проголосовали 93,15% москвичей.

Голосование по поправкам к Конституции РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

По состоянию на14:00 часов явка по стране составила 59,60%. Подсчет результатов начнется сразу же после закрытия избирательных участков в 20:00.