Скопье, , 18:36 — REGNUM 1 июля в Северной Македонии началась регистрация лиц, которые не смогут лично явиться в избирательные пункты на предстоящих парламентских выборах.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, проголосовать смогут лица, инфицированные коронавирусом, находящиеся на самоизоляции, больные, лица, с ослабленным здоровьем, и лица, страдающие от хронических заболеваний.

Регистрация будет проходить с 1 по 8 июля. Лица, прошедшие регистрацию, смогут проголосовать через интернет или на дому 14 июля.

Голосование по обычной процедуре будет проходить 15 июля.

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