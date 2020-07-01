Скопье, , 19:18 — REGNUM Прошла неделя с начала избирательной кампании перед парламентскими выборами 15 июля в Северной Македонии и страсти начали накаляться. Несмотря на эпидемиологическую обстановку, местные политики продолжают организацию митингов и встречи с избирателями. Обостряется полемика, одной из тем которой стала реформа судебной системы.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, давние политические противники глава СДСМ (Социал-демократического союза Македонии) Зоран Заев и глава ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) Християн Мицкоски в ходе дебатов в эфире телеканала TV24 выступили с противоположными мнениями относительно успешности процесса реформирования судебной системы страны.

Заев заявил, что судебная система действует независимо и не подвергается влиянию со стороны политиков. Напомним, осенью 2019 года в разгар дела о коррупции и шантаже со стороны главы Специальной прокуратуры в сети появилось видео, подтверждающее причастность Заева к запугиванию бизнесменов.

Мицкоски заявил, что четыре года пребывания СДСМ у власти не привели к хоть каким-то успехам на пути реформ.

Глава албанского Демократического союза за интеграцию Али Ахмети заявил, что в его партии существуют сомнения относительно успешности реформирования судебной системы страны, подкрепляемые тем, что Македония до сих пор нуждается в помощи международного сообщества для расследования ряда случаев.

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