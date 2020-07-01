Санкт-Петербург, , 13:44 — REGNUM Спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров («Единая Россия») принял участие в плебисците по поправкам к Конституции, передает корреспондент ИА REGNUM.

Единоросс проголосовал утром 1 июля на своем избирательном участке № 483 в школе №172 на улице Демьяна Бедного в Калининском районе.

Макаров заметил, что к 10:00 уже 60% избирателей Петербурга пришли на избирательные участки.

«Мы ожидаем высокую активность петербуржцев сегодня. Думаю, эта явка существенно вырастет. Жители голосуют с желанием, с прекрасным настроем. Приходит очень много молодежи», — сообщил Макаров.

Он призвал всех петербуржцев принять участие в голосовании.