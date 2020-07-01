Оренбург, , 13:35 — REGNUM Председатель Избирательной комиссии Оренбургской области Александр Нальвадов 1 июля принял участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ. Он отметил полную готовность избирательных комиссий.

Председатель облизбиркома Александр Нальвадов в процессе голосования по поправкам к Конституции РФ Orenburg.er.ru

Глава облизбиркома голосовал в УИК №1088 в здании Физико-математического лицея Оренбурга. На входе у участников измеряют температуру, предлагают обработать дезинфицирующим средством руки и обеспечивают одноразовыми средствами индивидуальной защиты, затем проверяют документы и выдают бюллетень.

«Сегодня — основной день голосования, в который, как я вижу, на участки идут много граждан, желающих сделать свой выбор относительно внесения поправок в Конституцию. За период с 25 по 30 июня явка в регионе составила 61,9%. Впереди еще длинный день, и я призываю всех граждан Оренбургской области принять участие в голосовании. Могу с уверенностью сказать, что голосовать легко и безопасно. Все меры приняты, для того чтобы оно прошло комфортно, а главное — в соответствии с правилами», — сказал Александр Нальвадов.

Он сообщил, что поддерживает вносимые изменения в сферу государственного строительства. Их уже одобрили депутаты всех уровней власти, теперь предстоит узнать мнение граждан по этому поводу.

Напомним, в регионе работает 1 724 участка для голосования. Наблюдение ведут более 3,5 тыс. общественников. Явка к полудню 1 июля составила 65,06%.

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