Севастополь, , 13:33 — REGNUM 51,3% избирателей проголосовали на Общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ по данным на 12:00 1 июля. Об этом сообщили в горизбиркоме.

Как уточняет «Новый Севастополь» со ссылкой на председателя городского избиркома Сергея Даниленко, по явке среди районов по-прежнему лидирует Ленинский — там проголосовали около 60% избирателей, в Нахимовском районе на участки пришли 54% имеющих право голоса, в Гагаринском и Балаклавском — по 46%.

Как сообщало ИА REGNUM, общероссийское голосование стартовало в РФ 25 июня, 1 июля назван основным днём голосования. В России этот день стал выходным.