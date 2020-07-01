Тирана, , 18:18 — REGNUM Дочь известного албанского писателя, лауреата Букеровской премии Исмаиля Кадаре Бесьяна Кадаре была назначена на пост заместителя главы Генерального секретаря ООН на 75-й Генеральной Ассамблее ООН.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Кадаре получила этот пост после принятия решения о предоставлении его Албании. Кадаре является постоянным представителем Албании при ООН.

Напомним, в этом году Албания также получила председательство в ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе). Глава правительства Албании Эди Рама в качестве председателя ОБСЕ совершил визит в Москву, что стало первым визитом албанского премьер-министра в Россию за последние 15 лет.

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