Краснодар, , 13:26 — REGNUM 74,6% составила явка на Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на территории Краснодарского края по данным на 12:00 1 июля, сообщили в избирательной комиссии края.

«Общая активность участников голосования по Краснодарскому краю — 74,6% (с учетом дней голосования 25−30 июня 2020 года)», — уточнили в избиркоме.

Как сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае, как и во всех российских регионах, голосование стартовало с 25 июня. За период с 25 по 29 июня на Кубани проголосовало более 2,4 млн человек — это 58,4% от числа избирателей.