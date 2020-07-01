Чита, , 13:22 — REGNUM За два часа до окончания голосования по поправкам к Конституции РФ явка в Забайкалье составила 56,46%. Такие данные приводит региональный избирком. Также известно, что наблюдатели не зафиксировали нарушений на избирательных участках.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 15:00 местного времени явка избирателей на голосовании по поправкам к Конституции РФ в Забайкальском крае уже превысила явку 1993 года, когда принимали Конституцию.

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