Чита, 1 июля 2020, 13:22 — REGNUM За два часа до окончания голосования по поправкам к Конституции РФ явка в Забайкалье составила 56,46%. Такие данные приводит региональный избирком. Также известно, что наблюдатели не зафиксировали нарушений на избирательных участках.
Как уже сообщало ИА REGNUM, на 15:00 местного времени явка избирателей на голосовании по поправкам к Конституции РФ в Забайкальском крае уже превысила явку 1993 года, когда принимали Конституцию.
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