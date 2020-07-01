Киев, , 13:21 — REGNUM У президента Владимира Зеленского, вероятно, есть такие советники, которые советуют ему избегать прямой коммуникации с лидером оппозиции, заявил украинский политолог Михаил Погребинский, комментируя в телеэфире внутриполитическую ситуацию на Украине.

Однако, коммуницировать (с лидером оппозиции) было бы «совершенно естественно», отметил эксперт.

Он напомнил, что ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук публично обратился с письмом к Зеленскому, в котором призвал нынешнего главу государства «принять существующую реальность».

Погребинский согласился с мнением, что отсутствие ответа от президента на открытое письмо Медведчука — это тоже ответ.

«Человеку нечего сказать. Но вот опросы общественного мнения показывают, что в партийных списках партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» идет второй сразу после партии Зеленского, и просто естественно было бы совершенно вести какую-то коммуникацию, раз главная, по сути, политическая оппозиция что-то спрашивает, ты должен ответить», — заявил он.

ИА REGNUM напоминает, что Медведчук в своем письме заявляет, что президент должен принять реальность, в которой он существует:

«Ту Украину, о которой вы узнали, быть может, даже больше, чем хотели, ее проблемы и трудности, желания и ожидания. Но это неизбежно придется сделать, если вы хотите строить Украину, а не делать вид, что строите ее, улучшать жизнь людей, а не «проводить реформы»… Если вы хотите сделать Украину успешной страной, то Вам стоит начать с себя. А быть успешным для президента не означает идти путем концентрации своей власти, как это делали и Ющенко, и Янукович, и Порошенко», — подчеркнул в письме один из лидеров «Оппозиционной платформы — за жизнь».

Согласно последним соцопросам, рейтинг президента Зеленского и его политической партии «Слуга народа» неуклонно падает. Данные опроса, проведенного в июне центром Разумкова, показывают, что сейчас рейтинг «Слуги народа» — 30,3% голосов (41,5% в апреле, — 11,2%); а ОПЗЖ — 21,8% (14,2% в апреле, +7,6%).