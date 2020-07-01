Ялта, Крым, , 13:34 — REGNUM Избирательные участки в Крыму посетили для ознакомления с ходом голосования по поправкам к Конституции РФ на полуострове международные эксперты, включая входящих в их число пятерых депутатов Европейского парламента от Франции. Об этом 1 июля рассказал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, его слова приводит РИА Новости.

При этом ранее в Крым прибыла с рабочим визитом делегация экспертов и политиков из Европы в составе девяти человек, среди которых пять депутатов Европарламента от Франции.

«Наши гости побывали уже на нескольких участках в Ялтинском регионе, после чего отправятся в Симферополь», — рассказал Гемпель, сопровождающий иностранную делегацию.

Также он отметил, что члены делегации общались как с избирателями, так и с членами избиркомов, и в ходе этого общения зарубежные гости могли задавать любые вопросы.

«Секретов мы для них никаких не делали. Любые вопросы гости могли задавать», — указал Юрий Гемпель.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что избирательные участки на Чукотке и Камчатке закончили голосование по поправкам к Конституции России в 20:00 по местному времени (11:00 мск).