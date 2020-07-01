Приштина, , 17:59 — REGNUM Глава Альянса за будущее Косово Рамуш Харадинай 30 июля выразил убежденность в том, что после того, как Германия получит пост председательницы в ЕС, визовый режим между самопровозглашенным Косово и ЕС будет либерализован, что означает предоставление жителям края права въезда на территорию ЕС на 90 дней без виз.

На своей странице в социальной сети Facebook Харадинай сообщил, что в период председательства Германии в ЕС будет придано «новое дыхание» процессу интеграции Косово в организации и институты ЕС.

По словам Харадиная, канцлер ФРГ Ангела Меркель «как никто в ЕС» понимает нужды Косово, которые долгое время обострялись вследствие медлительности ЕС.

Напомним, председательство в Совете ЕС перешло к Германии 1 июля. Страна будет удерживать за собой этот пост в течение ближайших шести месяцев.

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