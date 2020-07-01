Курск, , 13:07 — REGNUM В Курской области явка избирателей на голосование поправкам к Конституции РФ на 10:00 1 июля составила 48,21%, сообщает ИА REGNUM по данным ЦИК.

В регионе открыт 1131 избирательный участок. Голосование проводится с соблюдением мер санитарной защиты: на входе в помещение для голосования бесконтактным способом измеряется температура и выдаются средства индивидуальной защиты. Все помещения проходят дезинфекцию в течение дня.

Заявку на голосование на дому можно подать до 17:00 1 июля. После 20:00 часов участки для голосования будут закрыты, начнется подсчет голосов.