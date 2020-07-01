Тамбов, , 13:06 — REGNUM 73,51% избирателей Тамбовской области приняли участие в общероссийском голосовании по вопросам изменений в Конституцию по данным на 13:00 1 июля.

«Явка в Тамбовской области на 13:00 составила 73,51%. Сегодня, по завершению голосования, я хочу поблагодарить каждого земляка. Спасибо за то, что выразили свою гражданскую позицию, проявили активность выше, чем во многих других российских регионах», — цитирует пресс-служба администрации региона губернатора Александра Никитина.

Всего в Тамбовской области открыто 904 избирательных участка, они будут работать до 20:00. Также можно проголосовать и на дому.