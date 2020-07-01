Москва, , 13:05 — REGNUM Глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв («Единая Россия») пригрозил латвийскому изданию «Медуза» наступлением ответственности, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.

В этот раз внимание главы комиссии привлек материал СМИ о памятнике Советскому солдату во Ржеве (Тверская область).

«Ничего, кроме возмущения, эта публикация вызвать не может. Есть вещи, над которыми нельзя шутить. Размещение подобного вида материалов демонстрируют только глупость и дремучую необразованность их авторов, для которых ничего не значат ни история кровопролитной ржевской битвы, ни пронзительные строки Твардовского», — заявил Пискарёв.

Он напомнил, что публикации этого СМИ неоднократно попадали в поле зрения комиссии, в частности, издание предоставляло прямой доступ к сайтам, пропагандирующим наркотики.

«Мы внимательно изучаем эту и другие публикации на предмет их соответствия законодательству, в том числе, для принятия возможных мер реагирования», — сказал депутат Госдумы.

Напомним, что по инициативе комиссии правоохранительные органы в настоящее время проводят проверки в отношении публикаций этого СМИ о распространении в России коронавируса.