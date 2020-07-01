Санкт-Петербург, , 13:07 — REGNUM В Ленинградской области к полудню 1 июля проголосовало по поправкам к Конституции РФ 60,34% жителей, имеющих право голоса. Об этом 1 июля рассказали в пресс-службе избирательной комиссии Ленинградской области.

«Активность по состоянию на 12 часов 1 июля, с учетом голосования до дня голосования, которое проводилось с 25 по 30 июня, составляет 826 863 человека — 60,34%», — отметили в пресс-службе Леноблизбиркома.

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