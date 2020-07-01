Курган, , 12:48 — REGNUM В курганском городе Шумиха на участках по голосованию по поправкам к Конституции РФ избирателей 1 июля материально стимулируют. Об этом сообщает Znak.com.

В Шумихе каждому пятидесятому избирателю, пришедшему на голосование по поправкам, вручают сертификат номиналом 500 рублей.

Глава города Шумихи Анатолий Козлов заявил изданию, что властной инициативы в этом нет, и бюджетные деньги не тратятся. Местный многопрофильный магазин «Берёзка» таким образом решил поздравить горожан с днём голосования.

В избирательной комиссии Курганской области также подчеркнули, что данная акция к ним не относится.

Напомним, в завершающий день голосования по поправкам Конституции РФ во многих регионах страны проходят праздничные лотереи, викторины и другие мероприятия с подарками. Голосование завершится в 20:00 по местному времени.