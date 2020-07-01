Москва, , 13:58 — REGNUM Подарочный набор, который положен каждому из проголосовавших по поправкам в Конституцию избирателей, получил президент России Владимир Путин. Об этом 1 июля рассказали на избирательном участке номер 2151 в Российской академии наук, передает РИА Новости.

«Да, ему выдали всё необходимое, как и всем избирателям», — заявил один из сотрудников участка в ответ на вопрос о том, выдали ли российскому президенту билет для получения приза.

При этом ранее стало известно, что проголосовавшие жители столицы России получают подарочный набор, в который входят входит ручка, значок, браслет, карманный календарь и билет программы «Миллион призов», где возможно выиграть сертификат на оплату товаров и услуг.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин проголосовал по поправкам к Конституции РФ на избирательном участке номер 2151 в Российской академии наук.