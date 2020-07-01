1 июля 2020 | Время чтения 4 мин

В Риме прошла дискуссия на тему, кто будет новым папой Римским. Можно соглашаться или не соглашаться с теми критериями, которые назвали ее участники. Однако реализация их должна иметь какую-то конкретную привязку. И как бы то ни было, но сейчас США своими действиями и бездействием оказывают наибольшее внимание на мировые вопросы.

Станислав Стремидловский, , 12:40 — REGNUM Недавно в Риме состоялась конференция с интригующим названием: «Кто будет новым папой Римским?» Информационный повод для ее проведения — обсуждение выходящей на днях в свет книги ватиканского корреспондента американского портала National Catholic Register Эдварда Пентина «Следующий папа: главные кандидаты в кардиналы» — не выглядит очевидным и убедительным.

Статуя Святого Петра. Сен-пьер. Ватикан

Папа Франциск вполне бодр, энергичен и не демонстрирует намерения уйти на покой. Поэтому завязавшаяся дискуссия, в которой приняли участие преимущественно консервативные католические мыслители из США, скорее выглядела как закамуфлированная критика нынешнего понтификата. В ее ходе была дана оценка политической ситуации в мире в целом и реакции Католической церкви на происходящие события. Отметим прозвучавшие важные тезисы и дадим им свою расшифровку. Первое: понтификат Франциска значительно расширил географию назначения кардиналов, и они теперь зачастую не знают друг друга. Расшифровка: в этом случае выборщики нового папы могут быть подвержены политтехнологическим манипуляциям. Второе: прежние дебаты между консерваторами и прогрессистами времен II Ватиканского собора уступили место спорам друзей и противников Франциска, первые считают его не столько преемником святого Петра, сколько Иисуса, вторые видят его не «вторым Иисусом», а антихристом. Расшифровка: это грозит бросить тень не только на католицизм, но и христианство в целом. Третье: коллегия кардиналов может устать от харизматичности Франциска и захочет избрать того, кто снизит темпы реформ в Католической церкви. Расшифровка: миряне и епископат не поспевают за понтификом, нужно время, чтобы переварить его идеи, если это в принципе возможно.

Папа Франциск Ministry of Defense of Ukraine

Наконец, четвертое: следующий папа должен знать о функционировании современных средств массовой информации, однако не быть их рабом. Расшифровка: медийный образ папства и Церкви начинает доминировать над ее вневременным фундаментом, Церковь идет вслед за миром, а не мир вслед за Церковью. Этот тезис заслуживает дополнительного анализа. Конечно, вовсе не аргентинский папа стал первым, кто открыл Святой престол для журналистов, это начал делать еще польский папа Иоанн Павел II. Однако Франциск придал медийному общению дополнительную окраску. Он — особенно на первых порах — не стеснялся с журналистами общаться вслух, полемизировать с устоявшимися в Католической церкви представлениями, приводить аргументы и опровергать их. Иными словами, понтифик показывал прессе «черновики» своих рассуждений вместо того, чтобы ограничиться обнародованием итогового вывода. Но получалось часто так, что даже ватиканский пул, летавший с Франциском, подхватывал какое-то суждение промежуточного характера и заострял на нём внимание, что создавало большие проблемы для Святого престола, привыкшего всё рассматривать с учетом обширного контекста и тщательно выбиравшего выражения. Метод «интеллектуальной провокации», к которому иногда прибегал папа, имеет право на существование. Однако требует предельной честности со стороны собеседника, а с этим были сложности.

Сегодня, как можно заметить, Франциск стал более осторожным. Но будущее папства не сводится к одной его фигуре. Католическая церковь переживает серьезные вызовы, которые на этот раз во многом связаны с Соединенными Штатами. Избрание в 2016 году президентом США Дональда Трампа, обнажившее линии раскола в американском обществе, не могло не затронуть и католическое сообщество. К традиционным спорам церковных либералов и консерваторов добавилось кое-что новое — политический конфликт между католическими сторонниками Трампа и его же католическими оппонентами. Американские католические издания стали разбредаться по окопам и бить не только друг по другу, но и иерархии. Наиболее заметно это демонстрируется сейчас, в год очередных президентских выборов, когда Трамп идет на переизбрание, когда оппозиционные ему католики бдительно следят за епископатом и подвергают критике те его шаги, которые идентифицируют как их поддержку действующему главе государства. При этом политическая проблематика экстраполируется на церковную. Например, важные вопросы противодействия расизму получают противоречащие друг другу ответы. Одни предлагают интегрировать афроамериканскую культуру в общую ткань католической культуры в США, а другие не выходят дальше предложений вынести «белого Иисуса и Богородицу» из храмов и внести «черного Иисуса и Богородицу». Наконец, именно в США наиболее остро обозначают себя стоящие перед Католической церковью проблемы отношения к бедности, мигрантам, климату и Китаю.

Дональд Трамп с библией The White House

Можно соглашаться или не соглашаться с теми критериями, которые участники дискуссии в Риме выдвинули к личности нового папы Римского. Однако реализация их обязательно должна будет иметь конкретную привязку. Как бы то ни было, но сейчас США своими действиями и бездействием оказывают наибольшее внимание на мировую повестку. Поэтому судьба папства будет решаться Соединенными Штатами. И складывается ощущение, что с точки зрения определения будущего понтификата мы возвращаемся в 1970-е годы накануне избрания Иоанна Павла II.