Чита, , 12:37 — REGNUM На 15:00 местного времени явка избирателей на голосовании по поправкам к Конституции РФ в Забайкальском крае уже превысила явку 1993 года, когда принимали Конституцию. На избирательные участки во Всероссийский день голосования пришли почти 424 тысячи жителей региона, что составило 54, 07%, тогда как в прошлом веке за Основной закон проголосовало 51,8% граждан. Такие данные приводит пресс-служба забайкальского губернатора.

«Высокая активность по-прежнему сохраняется у города Петровск-Забайкальский, где явка на 15.00 составила 74,3%, хорошие показатели отмечены в Агинском, Тунгиро-Олекминском районах, в Калганском районе — почти 70,5%», — пояснила член избиркома региона Лидия Карелина.

Жалоб и обращений о нарушениях, связанных с ходом голосования, не поступало.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 1 июля, в основной день голосования по поправкам к Конституции РФ, явка избирателей в Забайкальском крае на 12:00 местного времени превысила 50%. Ранее председатель комитета по молодежной политике и спорту Законодательного собрания Забайкальского края Георгий Шилин отметил, что наблюдатели от ЛДПР не зафиксировали нарушений на избирательных участках.

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