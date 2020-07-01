Новосибирск, , 12:37 — REGNUM Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Новосибирской области Владимир Городецкий, который проголосовал в здании гимназии №8 в Новосибирске, отметил, что «трудно переоценить сегодняшние дни голосования, когда от нашего мнения, мнения избирателей, зависит — вступит ли в силу закон о поправках в Конституцию».

«Я думаю, это дорогого стоит. Президент РФ принял правильное решение — услышать мнение людей, — цитируют Городецкого «Все новости Новосибирской области». — Была проведена большая работа: комиссия готовила поправки, прошло обсуждение в Госдуме и Совете федерации. А теперь — мнение людей, я думаю, это принципиально важно».

Он подчеркнул, что высоко оценивает саму суть поправок.

«Прежде всего, они закрепляют то, что было достигнуто в нашей стране, в том числе вопросы социальной защищенности. Второй момент — создаются предпосылки для дальнейшего развития: это, прежде всего, укрепление органов власти, что создаёт условия функционального объединения работы муниципальной и государственной власти, — отметил Владимир Городецкий. — Считаю правильным новое закрепление полномочий между президентом и Госдумой, Советом Федерации. Думаю, что эффективность этих изменений будет способствовать закреплению взаимной ответственности при принятии решений».