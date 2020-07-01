Челябинск, , 12:34 — REGNUM В Челябинской области голосование по изменению Конституции организовано безопасно. Об этом после участия в нём заявил губернатор Алексей Текслер, сообщает его пресс-служба.

Глава региона отдал свой голос на избирательном участке в его родной школе №92. Он отметил, что безопасность очень важна, и пригласил прийти на участки всех тех, кто ещё не высказал своего отношения по поправкам.

«Я хотел бы пригласить всех жителей региона, кто еще не пришел, не проголосовал, сделать это обязательно. Это, действительно, гражданский долг», — сказал Текслер.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование по изменению Конституции проводится с 25 июня по 1 июля. В Челябинской области уже проголосовали более половины избирателей.