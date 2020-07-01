Иваново, , 12:31 — REGNUM 55,75% составила явка избирателей на Общероссийское голосование по поправкам к Конституции в Ивановской области на 10:00 1 июля, сообщили в пресс-службе облправительства.

«В 8 часов утра 1 июля в Ивановской области открыли двери 759 избирательных участков. По данным на 10:00 сегодняшнего дня за период с 25 июня явка составила 55,75%. Также в рамках Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ в Ивановской области проводится акция «Решаем вместе», — сообщили в пресс-службе.

Также в Ивановской области проходит голосование по вопросу распределения дополнительных средств в сумме 710 млн рублей, поступивших в бюджет региона.

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