Чита, , 12:31 — REGNUM В Забайкалье наблюдатели, участвующие в проведении голосования по поправкам к Конституции РФ от партии ЛДПР, не зафиксировали нарушений на избирательных участках. Об этом сообщил сегодня, 1 июля, председатель комитета по молодежной политике и спорту Законодательного собрания Забайкальского края Георгий Шилин.

«В целом процедура голосования проходит без нарушений. Знаю об этом, потому что от нашей партии ЛДПР выдвинуто около 400 наблюдателей на избирательные участки. Они сообщают, что за период проведения не поступало ни одного сигнала о каких-либо серьезных нарушениях», — сказал парламентарий.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 1 июля, в основной день голосования по поправкам к Конституции РФ, явка избирателей в Забайкальском крае на 12:00 местного времени превысила 50%. Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ проводилось с 25 июня в участковых комиссиях. Также у избирателей имеется возможность проголосовать на дому, позвонив в свою участковую комиссию.

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