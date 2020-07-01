Дамаск, , 13:56 — REGNUM Российские представители в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за прошедшие сутки отметили одно нарушения перемирия в данной стране. Об этом 30 июня сообщается в информационном бюллетене, который размещен на сайте Минобороны России.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован один факт открытия огня», — говорится в бюллетене и уточняется, что данный факт отмечен в провинции Латакия.

Также указывается, то представители Турции за этот же период не зафиксировали нарушений перемирия на сирийской территории.

Кроме этого, отмечается, что российским центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев за истекшие 24 часа не проводилось в Сирии акций гуманитарного характера.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 30 июня начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Александр Щербицкий рассказал, что боевики террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) трижды обстреляли населенные пункты на территории двух сирийских провинций.