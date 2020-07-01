Великий Новгород, , 12:29 — REGNUM Явка избирателей Новгородской области на голосовании по поправкам к Конституции на 12:00 мск 1 июля составила 37,81%. Об этом сообщают региональные СМИ.

На территории Новгородской области в основной день всероссийского голосования по поправкам открыто 543 участка для голосования.

Всего на голосовании по поправкам в Конституцию в Новгородской области зарегистрированы более 1,7 тыс. наблюдателей, отмечает издание «53 новости».

Одновременно с голосованием по Конституции в регионе идет голосование по вопросу о присвоении городу Боровичи почетного звания «Город трудовой доблести». Боровичи единственный на всем Северо-Западе претендует на звание «Города трудовой доблести» в 2020 году.

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